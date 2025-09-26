Новак: визит Путина в КНР придал новый импульс укреплению отношений двух стран

Глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС, напомнил заместитель председателя правительства РФ

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Недавний визит президента России Владимира Путина в КНР придал новый импульс укреплению российско-китайских отношений. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином и в качестве главного гостя посетил парад на площади Тяньанмэнь по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей", - сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний (парламент).