Подорванное доверие является проблемой при мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил глава ДНР

МАРИУПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Западные страны, которые курируют киевский режим, не держат свое слово, что показали Минские соглашения. Подорванное доверие является большой проблемой при мирном урегулировании конфликта на Украине, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в размещенном на YouTube интервью журналисту Григорию Азаренку.

"Сейчас если говорить о возможностях (заключения мирного соглашения - прим. ТАСС), об окнах возможностей, которые есть на данный момент, вот я склоняюсь к тому, что их крайне мало, и они все захлопываются. <…> Западные страны сейчас не держат свое слово, в этом самая большая проблема", - сказал Пушилин.

Он привел в пример минские соглашения, которые были подписаны четырьмя европейскими государствами для гарантии мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако лидеры Франции и Германии позднее признали, что пытались с их помощью выиграть время для вооружения киевского режима. Подобные действия серьезно подрывают доверие к любым договоренностям с Западом, считает глава ДНР. При этом, Пушилин отметил, что еще сохраняет надежду на то, что на Западе найдутся люди, которые будут готовы говорить честно о мирном урегулировании в долгосрочной перспективе.

"[Президент США] Дональд Трамп все-таки <…> склоняется, что нужно все-таки договариваться, нужно находить возможность и лучше разрешать любой конфликт, любую вот такую сложную ситуацию за столом переговоров. Так будет более полезно и так будет наименьшее количество потерь, нежели [решать вопрос] на поле боя. <…> Поэтому некое окно возможности, оно захлопывается на глазах, но оно все-таки еще есть", - отметил Пушилин.

О минских соглашениях

12 февраля 2015 года провозглашенные народными республики Донбасса (ДНР и ЛНР) и киевский режим при поддержке посредников - России, Германии и Франции - на саммите в нормандском формате согласовали пошаговый план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, известный как комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Их целью было полное прекращение вооруженного конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону широких прав автономии. Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.

Лидеры ФРГ и Франции ежегодно на саммитах ЕС заявляли о "невыполнении Россией обязательств по минским соглашениям", игнорируя любые действия Киева. Эта же формулировка применялась для бесконечного продления первых экономических санкций ЕС против России в 2014 году. Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а вслед за ней и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что целью минских соглашений, с точки зрения Запада, было выиграть время для перевооружения киевского режима и подготовки его к военной операции по захвату Донбасса.