Новак: Россия и КНР вопреки Западу вместе сохраняют память о Второй мировой

Москва и Пекин выполняют общую миссию, несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти, заявил заместитель председателя правительства РФ

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай совместными усилиями сохраняют память о Второй мировой войне вопреки попыткам Запада принизить вклад народов двух стран в разгром фашизма. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Наши страны выполняют общую миссию, несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о событиях Второй мировой войны, противодействуют попыткам стран Запада принизить решающий вклад советского и китайского народов в разгром фашизма, нацизма и милитаризма", - сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний.