Этим требованиям, в частности, соответствует "Единая Россия", КПРФ, партия "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, партия "Новые люди", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", партия "Яблоко"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Для участия в выборах в Госдуму девятого созыва, которые пройдут в 2026 году, не будут собирать подписи 12 партий. Об этом сообщает ЦИК России.

"12 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей", - говорится в Telegram-канале Центризбиркома.

ЦИК уточняет, что это право получают партии, федеральный список кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Госдумы был допущен к распределению депутатских мандатов и партии, список кандидатов которых был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы одного регионального парламента действующего созыва.

Этим требованиям, по данным ЦИК, соответствует "Единая Россия", КПРФ, партия "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, партия "Новые люди", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", партия "Яблоко", РЭП "Зеленые", партия "Родина", партия "Гражданская платформа", Партия прямой демократии (ППД).

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.