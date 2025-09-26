Захарова: ООН находится в кризисе из-за забвения истории и действий Запада

По словам дипломата, организация не должна была и не брала на себя ответственность создать рай на Земле, ее основная задача была не допустить третьей мировой войны

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. ООН переживает кризис из-за забвения итогов Второй мировой войны и разрушительных действий Запада. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Организация создавалась 80 лет назад, вот уж когда были нации и разъединенные, и поверженные, и победившие, и в принципе мало понимающие, как им выстраивать отношения на будущее, - отметила Захарова. - Но это действительно факт, разгромленная Европа, которая зиговала нацизму и фашизму, поверженные страны, в которых эта беда расплодилась, страны - победительницы, страны истощенные, разрушенные войной, и несмотря на это создана Организация Объединенных Наций, была возможность создать объединительную повестку".

По ее словам, ООН не должна была и не брала на себя ответственность создать рай на Земле, ее основная задача была не допустить третьей мировой войны. "Конфликтов было много, открытых, закрытых, тлеющих и так далее, но так или иначе, несмотря даже на Карибский кризис, несмотря на манипулирование международным правом все-таки, так или иначе, с этой задачей десятилетиями организация справлялась, - продолжила дипломат. - То, что кризис налицо, очевидно всем, только нужно, наверное, как в случае и с другими проблемами, видеть и знать первопричины".

"Когда я слушала выступление президента США Дональда Трампа, который обрушился с критикой Организации Объединенных Наций, честно говоря, не хотелось как-то даже смягчать какие-то действительно им заостренные вещи в плане того, в каком состоянии сейчас находится хотя бы даже секретариат штаб-квартиры, - рассказала она. - Но при этом мне лично в этом выступлении не хватило двух основных моментов. И сейчас мы возвращаемся к вашему вопросу относительно атмосферы. Упоминание того, что это юбилейная сессия, и что в этом году отмечается 80 лет окончания Второй мировой войны, 80 лет победы и в Европе, и победы над нацизмом, фашизмом, японским милитаризмом, и 80 лет становления Организации Объединенных Наций. Потому что забвение именно этой мировой даты и, собственно говоря, приводит и привело к нынешним проблемам внутри ООН".

По словам официального представителя МИД РФ, забывают, сколько жертв унесла Вторая мировая война, забывают, что "в основе этого ооновского здания все-таки жизни миллионов людей, которые отдали их в надежде на то, что мир никогда не повторит те ошибки, к которым привела Западная Европа человечество в 1930-40-е годы".

К чему приводит забвение

Забвение тех времен привело к тому, что "гиперболизировались и гипертрофировались несущественные проблемы, а существенные проблемы сдвигались на второй план". "Началась манипуляция политологическими тезисами, терминами, подменой понятий и так далее. Ровно потому, что забывалось, для многих и забылось, а ООН во многом и не напоминала, несмотря на свой мандат, что эта организация появилась не просто так, а по итогам Второй мировой войны", - отметила собеседник агентства.

"А второе, что мне не хватило, это как раз роли Соединенных Штатов Америки, да, пусть при предыдущих администрациях, но все же США, особенно, конечно, в период правления либеральных демократов, ультралибералов под руководством Барака Обамы и без руководства Джо Байдена, - обратила внимание Захарова. - Но именно эта разрушительная роль Соединенных Штатов Америки и в целом западников привела ООН и ее секретариат к такому бедственному положению. Именно они манипулировали здесь кадровой политикой, назначая своих выдвиженцев".

"Посмотрите, ключевые посты ООН, кто занимает, кто же эти люди? Это ставленники западных стран. Они же манипулировали повесткой, они же навязывали вот эту гендерную проблематику, - продолжила дипломат. - Посмотрите все последние десятилетия, 10, 15, 20 лет назад, тему гендеров так называемых, смены пола, некой гендерной идентичности, навязывали и подкидывали буквально во всю работу различных органов ООН, в том числе и те, которые к этой повестке никогда не должны были иметь никакого отношения".

По ее словам, в последние годы "’произошла просто украинизация повестки международных организаций, тоже под давлением западников, поэтому вот, собственно говоря, это и есть, наверное, атмосфера".