Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Еврокомиссию с вопросом, нарушает ли ЕС принцип единства инициативой голосовать за продление санкций в обход Будапешта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать, нарушает ли Евросоюз принцип единства предложением голосовать за продление антироссийских санкций в обход Венгрии, и посоветовал направить этот вопрос в Брюссель.

"Этот вопрос надо задавать не нам, а в Брюсселе. Обратиться в Брюссель, в Еврокомиссию. Речь идет об изменении парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам. Спросите у ЕС, что это такое", - сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия предложила изменить механизм продления санкционного режима, чтобы избежать вето Венгрии на продление антироссийских санкций. По информации издания, ЕК предложила продлевать санкции решением квалифицированного большинства стран, а не единогласно.