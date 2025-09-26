Встреча пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведет встречу с губернаторами, которых избрали в ходе прошедших сентябрьских выборов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У президента [России Владимира Путина] продолжается работа в Кремле. Он встретится с избранными главами субъектов. Традиционно. По завершении единого дня голосования президент проводит такие встречи, вот так же будет сегодня. Это состоится в режиме видеоконференции", - сказал он.

Другие встречи Путина будут непубличными.

Песков также отметил и прошедший напряженный рабочий день президента - ночью он провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, а утром уже встречается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства ежегодно проводит встречи с избранными губернаторами, где обозначает вектор развития регионов. В сентябре прошлого года Путин подчеркивал важность быстрого реагирования на нужды граждан, проживающих в приграничных регионах РФ, а также призывал губернаторов держать на личном контроле реализацию нацпроектов и поддерживать успешные предпринимательские и высокотехнологичные инициативы. А в 2023 году просил уделить особое внимание развитию инфраструктуры и поддержке бойцов СВО и их семей.