По словам председателя ассоциации "Независимый общественный мониторинг", эта структура "деградировала и превратилась в политизированную, ангажированную организацию"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выход России из Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) был бы логичным шагом, так как организация много лет необъективна к избирательным процессам стран, не входящих "в обойму Запада". Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, которая не защищает права россиян.

"По поводу БДИПЧ ОБСЕ: президент обещал провести консультации с МИД, и мы будем ожидать логичного решения этой темы", - сказал Брод.

По его словам, тема внешнеполитического контура была важной на встрече президента и главы ЦИК. "Естественно, был затронут вопрос относительно целесообразности сотрудничества с БДИПЧ ОБСЕ, присутствие России в этой структуре, поскольку БДИПЧ ОБСЕ деградировала и превратилась в политизированную, ангажированную организацию, которая уже в течение многих лет дает необъективную оценку, не связанную с нормами права, относительно избирательных процессов, так называемых недружественных стран, которые не входят в обойму Запада", - сказал Брод.

В целом о встрече Путина и Памфилова Брод сказал, что она еще раз показала устойчивость, динамичное развитие избирательной системы страны, которая пользуется доверием россиян. "Выборы, избирательная система обеспечивают политическую стабильность России, что позволяет ей развиваться в непростых условиях санкционного политического и военного давления коллективного Запада", - добавил эксперт.