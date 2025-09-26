Уверенность президента США Дональда Трампа в отказе Турции от российского газа, угрозы Владимира Зеленского и расследование взрывов "Северных потоков" стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 26 сентября вечером проведет встречу с губернаторами, которых избрали в ходе прошедших сентябрьских выборов.

Другие встречи Путина будут непубличными.

Российский лидер также проведет международный телефонный разговор во второй половине дня.

О "Северных потоках"

Оставшуюся нитку "Северного потока" можно запустить хоть "в сию секунду".

Взорванные трубы "Северного потока" можно починить, хотя со временем они приходят в негодность: "Возможно, наверняка, починить и взорванные нитки. Хотя она [нитка], собственно, находясь в том состоянии, в поврежденном, в котором находится, она постепенно приходит в негодность".

Немецкая экономика "продолжает страдать" без "Северных потоков".

Кремль надеется, что следствие в Германии по подрыву "Северных потоков" будет завершено: "Что касается того, кто за этим стоит - мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием - немцы ведут следствие, мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено".

Без ведома администрации экс-президента США Джо Байдена действия киевского режима по подрыву "Северных потоков" были бы невозможны: "Кто потворствовал этому - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны".

Россия хотела бы, но не имеет возможности участвовать в расследовании подрыва "Северных потоков": "Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты".

Об угрозах Зеленского в адрес России

Зеленский пытается убедить своих "кормильцев" в том, что он хороший и удачливый вояка: "Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно".

Угрозы Зеленского свидетельствуют о том, "что мысли киевского режима о войне, а не о мире".

"Реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются".

О российской экономике

Российская экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития, "стабильность налицо".

Планируемое повышение НДС не скажется негативно на деловом климате в России: "Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная. Действия продуманные".

Об уверенности Трампа в отказе Турции от российского газа

Что касается уверенности Трампа в отказе Турции от российского газа, то "Турецкий поток" и "Голубой поток" работают "на полную мощность".

Турция будет продолжать выгодную для нее торговлю с Россией определенными видами товаров: "Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать".

О заявлениях о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты

Заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство альянса, являются безответственными: "Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было".

Российские военные самолеты осуществляют полеты "в строгом соответствии с международными правилами".

О санкциях против России