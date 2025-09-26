Вершинин: Россия призывает использовать ИИ для развития стран глобального Юга

Замглавы МИД РФ акцентировал также важность центральной роли ООН в формировании справедливой системы регулирования ИИ-технологий с участием всех стран

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин призвал увеличить использование потенциала искусственного интеллекта (ИИ) для социально-экономического развития стран глобального Юга и Востока. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"С. В. Вершинин подчеркнул необходимость определения основных направлений работы в новых структурах Всемирной организации с целью увеличения использования потенциала ИИ для социально-экономического развития государств, особенно, глобального Юга и Востока. Как отметил заместитель министра, речь, прежде всего, - о предоставлении доступа к технологиям, преодолении односторонних торговых барьеров и ограничений", - отметили в сообщении по итогам участия замглавы МИД РФ в инаугурационном заседании Глобального диалога по искусственному интеллекту, которое состоялось 25 сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В министерстве добавили, что Вершинин также акцентировал важность центральной роли ООН в формировании справедливой системы регулирования ИИ-технологий с участием всех стран. "Вновь было обращено внимание на необходимость неукоснительного уважения суверенитета и национального законодательства государств производителями ИИ", - подчеркнули на Смоленской площади.

В российском дипведомстве также пояснили, что заседание нацелено на обсуждение вопросов международного сотрудничества в области ИИ для достижения целей устойчивого развития и устранения цифрового разрыва.