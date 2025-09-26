Путин обсудил с Токаевым его предстоящий визит в Россию

Президенты РФ и Казахстана провели телефонный разговор

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил подготовку к предстоящему государственному визиту казахстанского лидера в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры с удовлетворением отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев также поделился впечатлениями по итогам своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и состоявшихся контактов с лидерами ряда иностранных государств, рассказали в Кремле.