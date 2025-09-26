В МИД РФ возобновила работу группа по антиэкстремистскому сотрудничеству

В рамках дискуссии были затронуты актуальные проблемы пресечения распространения экстремистской идеологии, профилактики радикализации населения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству возобновила работу в Министерстве иностранных дел России.

"25 сентября в МИД России возобновила работу Группа экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству, созданная при министерстве в 2015 году, - говорится в сообщении дипведомства. - В мероприятии приняли участие более 40 представителей российских заинтересованных компетентных министерств и ведомств, научных и образовательных организаций, гражданского общества".

В МИД отметили, что состоялся полезный и обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов антиэкстремистской повестки, в формате открытого диалога участники поделились опытом работы в данной сфере с учетом обновленной Стратегии противодействия экстремизму в РФ.

Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты актуальные проблемы пресечения распространения экстремистской идеологии (от псевдорелигиозного радикализма до неонацизма), профилактики радикализации населения, мониторинга и предупреждения различных экстремистских угроз, подчеркнули в МИД. Особое внимание было уделено перспективам продвижения в ООН, БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и АСЕАН российских приоритетов по борьбе с экстремизмом. В русле координации в проведении единой внешнеполитической линии МИД РФ были представлены новейшие антиэкстремистские наработки и инициативы в целях их популяризации и эффективной реализации на международных площадках, обратили внимание в дипведомстве.

"По итогам заседания было отмечено, что своевременное купирование внутренних и внешних экстремистских вызовов требует постоянного совершенствования мер и сопряжения усилий государства и общества, в том числе на международном уровне. В связи с этим участники поддержали практику проведения регулярных заседаний группы с прицелом на организацию совместной деятельности на антиэкстремистском направлении", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.