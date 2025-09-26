Достичь желаемого Украина хочет через "обеспечение постоянной координации позиций с западными партнерами" в отношении России, отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Планы Киева провести встречу в формате "культурного Рамштайна" с целью поиска финансирования борьбы с русской культурой находятся за гранью добра и зла. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что режим Владимира Зеленского воспринимает сферу культуры как отдельное "поле боя" с Россией. "Ведет борьбу со всем русским не только внутри Украины, но и за ее пределами. Лицемерно обвиняет нашу страну в попытке стереть украинскую идентичность, уничтожить основу национальной памяти. Инкриминирует нам разрушение более 2 тыс. учреждений культуры, а также объектов культурного наследия, разграбление музеев", - указала Захарова.

"Воплощению амбициозных планов в жизнь может помешать нехватка финансовых средств и кадров. Однако вновь назначенная в июле министр культуры Татьяна Бережная не унывает. Она настроена привлечь внешние ресурсы на развитие курируемой сферы. В этих целях задумала даже провести встречу в формате "культурного Рамштайна". Киев вновь собирается клянчить у своих спонсоров денег, но теперь на то, что истребить и победить невозможно, - на великую русскую культуру, которая снискала заслуженный авторитет и уважение во всем мире. Это уже за гранью добра и зла. Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

При этом, отметила она, достичь желаемого Киев хочет через "обеспечение постоянной координации позиций с западными партнерами" в отношении России "как государства-агрессора" и внедрение инициатив по "деколонизации и деимпериализации" культурного контекста и наследия самой Украины, а также усиление роли украинского языка.