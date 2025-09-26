26 сентября, 18:15

Встреча Путина с избранными главами субъектов РФ. Видео

Александр Казаков/ ТАСС
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил российский лидер, избирательные кампании в регионах России прошли в конкурентных условиях. Действующие главы регионов, а также те, кто исполнял эти обязанности, получили убедительную поддержку на выборах. 

Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, подчеркнул президент. 

Он также отметил, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности Россия является ключевой задачей.

