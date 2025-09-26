Встреча Путина с избранными главами субъектов РФ. Видео

Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил российский лидер, избирательные кампании в регионах России прошли в конкурентных условиях. Действующие главы регионов, а также те, кто исполнял эти обязанности, получили убедительную поддержку на выборах.

Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, подчеркнул президент.

Он также отметил, что дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности Россия является ключевой задачей.