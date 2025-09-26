Олег Озеров отметил, что никогда не слышал, чтобы за несколько дней до голосования меняли "правила игры"

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал беспрецедентными меры Центризбиркома республики, который в последний момент перенес избирательные участки для жителей Приднестровья вглубь Молдавии.

"Это беспрецедентные действия. Я никогда не слышал, чтобы за пару дней до голосования меняли правила игры, адреса, "явки, пароли", так, чтобы люди оказались в ситуации, когда им очень сложно найти участок, на котором они должны реализовать свое законное избирательное право", - прокомментировал ситуацию дипломат в интервью информационному порталу "Первый в Молдове".

"Это вносит неопределенность. Не все люди могут знать и получить информацию о том, куда перенесли эти участки, особенно, если речь идет о пожилых людях", - отметил Озеров.

Наблюдатели связывают сокращение числа участков с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. В прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр. На прошлой неделе власти Молдавии объявили о начале ремонта на шести мостах через Днестр.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.