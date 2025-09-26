Путин: преданность участников СВО Родине должна быть ориентиром для всех

Речь идет также и о тех, кто работает в органах власти, отметил президент России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Преданность Родине и твердые внутренние принципы участников СВО должны стать примером для всех, в том числе и для тех, кто работает в органах власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вновь избранными главами регионов.

"Убежден, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех - для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений", - сказал он.