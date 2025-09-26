Путин потребовал от глав регионов внимательно относиться к мнению людей

Важно находиться в контакте и понимать запросы народа, отметил российский лидер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Необходимо внимательно относиться к мнению россиян, быть с ними в контакте и понимать их запросы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов.

"Подчеркну особо: надо всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте. Встречаться, выслушивать, понимать запросы людей", - обратился он к участникам встречи.

"Именно оценка граждан - это главный критерий эффективности того, что мы делаем", - подчеркнул глава государства.