Лавров проводит переговоры с главой Президентского совета Йемена

Рашад Мухаммед аль-Алими попросил передать наилучшие пожелания и привет президенту России Владимиру Путину

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими.

"Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию", - сказал Лавров в начале встречи, которая проходит на полях Генассамблеи ООН.

"Рассчитываю, что мы сегодня обменяемся (мнениями - прим. ТАСС) по всем этим вопросам", - добавил российский министр.

Со своей стороны аль-Алими попросил "передать наилучшие пожелания и привет президенту Путину".