На Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла скорое начало третьей мировой войны, если подтвердится информация венгерских СМИ о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на появившиеся сегодня сразу в нескольких венгерских СМИ сведения о планах Владимира Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

"Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" - с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО, - прокомментировала дипломат. - Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны".

Захарова отметила, что, судя по имеющейся информации, план киевского режима состоит из ряда пунктов. Среди них: отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым поражающим элементом, направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии, одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву, развязать вооруженный конфликт между Россией и НАТО.

"В целях осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА "Герань". Отремонтировали их ранее во Львове на заводе "ЛОРТА", - продолжила дипломат

"Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста - ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер", - констатировала Захарова.