Президент РФ отметил, что будет продолжать контакты с губернаторами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Успехи в развитии регионов в конечном итоге определяют состояние всей страны. На это указал президент России Владимир Путин.

"Я искренне желаю вам успехов. Это уж точно - от ваших успехов, от успехов работы на местах зависит успех всей страны", - сказал он на встрече с избранными главами регионов.

Путин добавил, что будет продолжать контакты с губернаторами. "Так же, как мы делаем это постоянно. У нас система взаимоотношений выстроена, - заметил глава государства. - Это личные контакты, работа в рамках Госсовета, работа в соответствующих министерствах и ведомствах правительства. В общем, работа не только в субъектах и напрямую с субъектами, но и в рамках федеральных округов. Линии контактов, коммуникаций все выстроены".

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент.