Гехт пригласила Путина в Ненецкий АО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт в ходе встречи президента РФ с избранными главами регионов пригласила Владимира Путина в регион, где он еще не был.

"Владимир Владимирович, скоро Ненецкому автономному округу исполнится 100 лет. Вы никогда у нас не были. И я от имени всех жителей приглашаю вас в округ. Я обещаю, что нам будет, что показать вам и чем гордиться. И мы вас очень ждем в нашей настоящей Арктике, самой близкой для Москвы и Центральной России", - сказала Гехт.

Она отметила, что видит свою задачу как главы НАО делать жизнь людей региона лучше в сотрудничестве с институтами гражданского общества и государственной власти. "Буквально вчера мы встречались с нашими бойцами, ветеранами специальной военной операции. Они полны решимости выполнить все поставленные перед ними задачи. И я заверяю вас, что мы со своей стороны предпримем все усилия для того, чтобы показать им всю необходимую помощь и поддержку", - добавила губернатор.

Также она уточнила, что НАО - это добывающий регион, и для его руководства важно выстроить качественное взаимодействие региона с нефтегазовыми компаниями в интересах государства и жителей региона.

Глава государства пожелал Гехт успехов. "Желаю действительно искренне успехов вам", - сказал он.