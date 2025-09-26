Глава российского дипведомства и Сихасак Пхуангкеткеу также обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН продвижение политического диалога и наращивание торгово-экономических связей двух стран. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также вопросы координации усилий на международных площадках", - проинформировали в министерстве.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня.