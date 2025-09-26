Российскую сторону представил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Делегации РФ и Армении провели консультации в Москве по двустороннему взаимодействию по международно-правовым вопросам, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Российскую делегацию возглавил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин, армянскую - начальник департамента международных договоров и права МИД Армении Нелли Сароян.

"Стороны подробно обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес: актуальные проблемы и тенденции в области международного правосудия, включая уголовное, а также сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций. Условились продолжить обсуждение ряда профильных инициатив, а также плодотворную практику двусторонних контактов по международно-правовым вопросам", - указали в министерстве.