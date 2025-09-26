Анатолий Антонов отметил, что это нельзя рассматривать как проявление слабости

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, заявив о том, что РФ будет придерживаться положений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после истечения его действия, предпринял "сильный политический ход". Это ни в коем случае нельзя рассматривать как проявление слабости, заявил экс-посол России в США Анатолий Антонов.

"Я считаю, что то, что сказал президент - это сильный политический ход. Это демонстрация международному сообществу о готовности РФ даже при всей гадкой позиции стран Запада в отношении России, поощрения режима [Владимира] Зеленского атаковать, в том числе и стратегические объекты РФ, <...> вместе договариваться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я хотел бы отметить, что вот это заявление Владимира Владимировича нельзя рассматривать как какую-то слабость - ни в коем случае", - добавил дипломат.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.