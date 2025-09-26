Экс-посол Антонов: шансы, что США согласятся на предложение РФ по ДСНВ, есть

Бывший посол России в Соединенных Штатах не стал давать более точной цифры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вероятность того, что США согласятся на предложение России по продолжению действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), есть, она ненулевая. Об этом заявил экс-посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Шанс этот есть, и было бы глупо отказаться от протянутой руки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" о вероятности принятия США выдвинутой инициативы.

"Он ненулевой", - оценил Антонов величину шанса, но не стал давать более точной цифры.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных в договоре ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.