В республике оказывается всесторонняя поддержка бойцам и членам их семей, сообщил ее глава Рустам Минниханов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе прошедшей в формате видеоконференции встречи президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов сообщил, что жители Татарстана в единый день голосования избрали в качестве депутатов 113 участников специальной военной операции.

"В единый день голосования в Татарстане прошли выборы главы республики, депутатов представительных органов местного самоуправления. В голосовании приняли участие 2,23 млн граждан республики, это 75,8% от всех избирателей, которые зарегистрированы в республике. Во всех городах и населенных пунктах республики татарстанцы выбрали своих представителей, это 7 531 депутат, в их числе 113 участников СВО", - сказал Минниханов.

Он отметил, что в республике оказывается всесторонняя поддержка бойцам и членам их семей. "Эта задача остается для нас приоритетной", - сказал глава Татарстана.

Владимир Путин в ходе встречи призвал губернаторов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО, особенно выпускников программы "Время героев" и ее региональных аналогов. Он отметил, что в работе в региональных органах власти важны не только профессиональные, но и личные качества.