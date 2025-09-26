Лавров и премьер Сент-Винсента и Гренадин обсудили перспективы сотрудничества

Встреча прошла на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес в ходе встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

"Состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также аспектам взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях", - указали в министерстве.