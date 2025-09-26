Мирошник поблагодарил Минск за попытки решить украинский конфликт мирно

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима выступил на церемонии открытия фестиваля документального кино "RТ. Док. Время наших героев"

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник поблагодарил Белоруссию как место, где пытались урегулировать украинский конфликт мирно.

"Хочу передать огромное спасибо всем белорусам, вашему президенту, за то, что долгие восемь лет, вот с 2014 по 2022 год здесь у вас, в Минске, мы пытались договориться, мы пытались уговорить людей, которые, как оказалось, не способны к пониманию того, что кровопролитие недопустимо, того, что убийства людей сотворять нельзя", - сказал он на церемонии открытия фестиваля документального кино "RТ. Док. Время наших героев".

"И, к сожалению, спустя восемь лет началась война, потому что кто-то не захотел услышать, кто-то посчитал, что для них важнее их благополучие, их доходы, их какие-то задачи и цели, и они важнее, чем жизни людей. Но здесь, в Минске, мы пытались это предотвратить. Поэтому за это вам огромное спасибо", - добавил дипломат.

Мирошник также подчеркнул, что с огромным уважением и благодарностью относится к людям, которые сняли фильмы, представленные на фестивале. "Часть из этих фильмов рассказывают о другой стороне войны, о подлости, о бесчеловечности, о мародерстве, об издевательствах, о пытках, о том, о чем не хочет слушать Запад. Мы на многих международных площадках когда начинаем об этом говорить, они говорят, а зачем вы нам это рассказываете? А мы не хотим этого слышать, мы вам не верим. Ребята, которые сняли эти фильмы, часть из которых привезли сюда, в Минск, от них отмахнуться невозможно. Они рассказывают об убийствах, которые происходили в Курской области, о расстрелах, которые были в Селидове [ДНР], об издевательствах над мирным населением в Авдеевке, Часове Яре и на других территориях. И это не воспринять нельзя", - отметил он.

"Но здесь, вместе с вами, я очень благодарен, что мы можем говорить правду. Что ребята, рискуя своей жизнью, они ехали туда, где сегодня над головой тарахтят дроны, летят мины и снаряды. Но они едут туда снимать правду. Они едут говорить с людьми, которые все это пережили", - подчеркнул дипломат.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.