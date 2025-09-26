Официальный представитель МИД РФ отметила, что решение о формировании "претензионной комиссии" на основе конвенции СЕ ведет к эскалации антироссийской "юридической агрессии"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Любые попытки привлечь Россию к мнимой ответственности через квазиюридические механизмы под зонтиком Совета Европы обречены на провал. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с разработкой проекта конвенции о "международной претензионной комиссии для Украины", которая призвана эскалировать антироссийскую "юридическую агрессию" Запада на страсбургской площадке.

"Любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к ответственности через наспех сколачиваемые "под зонтиком" СЕ квазиюридические механизмы обречены на провал. Их решения для нас ничтожны. Действия каких бы то ни было государств или международных организаций в поддержку таких структур будут рассматриваться как враждебный России демарш и получат адекватный ответ. Решение о формировании "претензионной комиссии" на основе конвенции СЕ ведет к эскалации антироссийской "юридической агрессии", осуществляемой западным большинством на страсбургской площадке", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что очевидная нацеленность Совета Европы на обострение ситуации выглядит абсурдной на фоне продолжающихся усилий по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем.

По словам Захаровой, данная комиссия является еще одним антироссийским псевдоправовым механизмом, создаваемым под эгидой Совета Европы в развитие небезызвестного "реестра ущерба". Среди ее полномочий - рассмотрение поданных в "реестр" жалоб (включая представленные "доказательства"), а также определение подлежащих выплате компенсаций, пояснила она.

Однако, продолжила дипломат, истинная задача подобной комиссии - обосновать материальные претензии киевского режима к России, создать информационный фон для кражи российских суверенных активов, замороженных на Западе. "Форсирование этого неоколониального прожекта вновь подтверждает, что бывшие партнеры, бездумно тратящие на "украинский проект" деньги собственных налогоплательщиков, готовы на любую авантюру ради поиска других источников финансирования клики Владимира Зеленского", - указала она.

"Рассчитываем, что здравомыслящие государства, не намеренные идти на поводу у русофобской западной группировки, дадут объективную оценку очередной вредоносной затее СЕ и не позволят вовлечь себя в этот одиозный проект", - заключила дипломат.

В новость внесена правка (21:20 мск) - передается с исправлением в заголовке, лиде и втором абзаце, верно - Совета Европы.