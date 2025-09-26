РФ обратится в суд ООН в отсутствие досудебного урегулирования спора по "Севпотокам"

Крайне важно осуществить "подлинное, беспристрастное и всестороннее расследование данного вопиющего преступления, на чем настаивает Россия", отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного урегулирования спора по делу о подрыве "Северных потоков". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как констатировала дипломат, по прошествии трех лет Россия фиксирует отсутствие прогресса в расследовании акта терроризма на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", западные страны продолжают уклоняться от сотрудничества с российским следствием и вообще от конструктивного диалога с российской стороной в данной связи, что является нарушением целого ряда международных конвенций.

"РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что налицо абсолютное отсутствие заинтересованности властей упомянутых стран в установлении истинных заказчиков и исполнителей "беспрецедентного теракта в отношении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры".

"Что касается задержания и экстрадиции из Италии в Германию украинского гражданина Сергея Кузнецова, то, разумеется, российская сторона внимательно следит за этим сюжетом и предпринимает все необходимые процессуальные шаги в этой связи. Сама по себе причастность украинских террористов не вызывает удивления - киевский режим уже давно проявил себя как спонсор и организатор различных терактов. В то же время отчаянные попытки стран Запада убедить мир и европейских граждан в том, что за подрывом "Северных потоков" стоят исключительно украинцы, вызывают обоснованные сомнения. До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО", - констатировала Захарова.

Она подчеркнула, что крайне важно осуществить "подлинное, беспристрастное и всестороннее расследование данного вопиющего преступления, на чем настаивает Россия".

О подрывах "Северных потоков"

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.