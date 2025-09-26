Министры обсудили вопросы дальнейшего укрепления дружественных связей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бурунди Эдуар Бизимана подтвердили на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН совместный настрой на углубление политического диалог и развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей. Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД России, стороны затронули также вопросы международной и региональной повестки дня и подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН и ее Совета Безопасности, а также других многосторонних форумов.