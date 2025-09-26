Меры Киева включают в себя запреты, конфискации имущества, систематические обыски, задержания, допросы и аресты священнослужителей и верующих, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь. Москва убеждена, что Альянс цивилизаций ООН может внести весомый вклад в противодействие этой ситуации, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Ярким примером подобной недопустимой практики является современная ситуация на Украине. Киевские власти наращивают усилия, направленные на "удушение" канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Эти меры включают в себя запреты, конфискации имущества, систематические обыски, задержания, допросы и аресты священнослужителей и верующих. Кульминацией такой политики стал принятый киевским режимом 23 сентября 2024 года закон, создающий правовую основу для запрета УПЦ", - сказал он на заседании высокого уровня Группы друзей Альянса цивилизаций ООН на полях Генассамблеи ООН.

"Россия считает, что Альянс цивилизаций может внести весомый вклад в нейтрализацию вышеупомянутых негативных тенденций, деполитизацию культурно-гуманитарной сферы, восстановление и поддержание широких контактов между общественными деятелями, религиозными лидерами, представителями гражданского общества, спортсменами и волонтерами", - указал Логвинов.

Дипломат также подтвердил твердую приверженность Москвы поддержке усилий Альянса в ознаменование его 20-летнего юбилея, а также усилий, предпринимаемых лично высоким представителем генсека ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Он также выразил надежду, что альянс продолжит и расширит свою деятельность.

Ситуация вокруг УПЦ

Гонения на УПЦ начались после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая православная церковь Украины. С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Местные власти лишают каноническую Церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

Год назад на Украине вступил в силу инициированный Владимиром Зеленским закон, который позволяет запретить каноническую УПЦ на Украине. Он требует от УПЦ в течение девяти месяцев "разорвать связи" с Русской православной церковью. 20 мая началась процедура проверки "на предмет выявления признаков аффилированности Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине". В случае выявления "аффилированности" Госслужба по этнополитике сможет подать иск в суд о прекращении деятельности религиозной организации.