МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с председателем Совета министров Республики Судан Камилом Идрисом военно-политический кризис в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы первостепенное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года военно-политического кризиса. С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и запуска процесса постконфликтного восстановления страны, продвижения к мирному общенациональному согласию", - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели аспекты дальнейшего развития дружественных российско-суданских отношений и сделали акцент на расширение торгово-экономического взаимодействия. Также участники встречи подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании активной внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках.