В ЛНР УИКи во время работы будут предупреждать о воздушной тревоге

Также на всей территории республики обустроили альтернативные помещения для голосования

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Силовые структуры и оперативные службы Луганской Народной Республики проводят обучение с членами избирательной комиссии ЛНР, подготавливая их к работе в экстремальных условиях, в том числе при возможных атаках Вооруженных сил Украины в период выборов. Как сообщила ТАСС глава избиркома ЛНР Марианна Сумская, для участковых избирательных комиссий (УИК) в регионе предусмотрена специальная система оперативного информирования о воздушной тревоге.

"Естественно, мы взаимодействуем с правоохранительными органами, которые оповещают о каких-либо угрозах, в том числе воздушных. <…> Разработаны методические рекомендации по действию в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, мы проводим обучение членов участковых избирательных комиссий, и в том числе разрабатываем совместно с нашими правоохранительными органами совместные методички для действий в таких ситуациях. Силовики со своей стороны тоже своих сотрудников инструктируют. В преддверии дней голосования у нас проводятся общие совместные тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Поэтому с этим вопросов ни у кого не возникает. И обучение проводят одновременно члены комиссий избирательных вышестоящих, сотрудник МЧС, сотрудник правоохранительных органов МВД, сотрудник Росгвардии - со всех сторон все", - сказала она.

Сумская добавила, что по всей территории ЛНР обустроены альтернативные помещения для голосования - их используют в том случае, если есть необходимость сменить основное помещение для голосования. Кроме того, в регионе предусмотрены дополнительные формы голосования - на придомовых территориях, что особенно востребовано в дни голосования на прифронтовых территориях республики.

Процесс формирования избирательной системы ЛНР в соответствии с российским законодательством начался в 2023 году - избирком республики сформировали 6 марта 2023 года.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.