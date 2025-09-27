Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития отметил, что гидроэнергетика - один из наиболее экологичных источников энергии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Высказывания ряда западных ученых против строительства ГЭС являются бредом, поскольку гидроэнергетика - один из наиболее экологичных источников энергии. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

"Проектов [по устойчивому развитию] достаточно большое количество. По малому и среднему бизнесу - создание рабочих мест. Мы сильно продвинулись по выводу бизнеса из тени. По вопросам обеспечения безопасности продовольствия мы сделали много. Мы поставляем зерно в страны глобального Юга, в том числе в африканские, там прямо большие цифры, мы значительно продвинулись вперед", - сказал он. По экологии, по словам Титова, есть продвижение, однако в этом контексте возникает тема энергетики - атомной, гидро и газ - что считать зеленой энергией. "В ООН на этот счет были разные разговоры. Но газ признан переходным топливом, атомная энергетика - это уже зеленая, а гидро под вопросом. По мнению западных ученых, накопленная в резервуарах вода начинает цвести, что приводит к выделению СО2, это как бы плохо, и поэтому не надо создавать гидроэлектростанции. Но это абсолютный бред!", - заявил он.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что гидроэнергетика - самая чистая из всех. "Помимо того, что практически нет выбросов СО2, создание водоемов способствует экологии, оно является положительным для природы, а не отрицательным, - пояснил он. - Так вот, если посчитать все эти виды энергетики, то у нас 82% зеленой энергетики в балансе страны, поэтому мы здесь находимся тоже впереди планеты всей. И мы сегодня ОНУВ (определяемые на национальном уровне вклады) наши представили перед саммитом. В Бразилии в ноябре пройдет конференция ООН по изменению климата COP-30".

Титов подчеркнул, что есть очень много и малых примеров успеха РФ в этой сфере: есть большая программа осушения болот, особенно на Сахалине, и она тоже способствует снижению выбросов СО2, есть программы, касающиеся гендерного неравенства. "Да, у нас очень хорошие показатели, но я не думаю, что здесь была большая работа, у нас просто так это принято в стране, уже давным-давно. Поэтому не думаю, что это достижение последних лет, это достижение нашей цивилизации", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.