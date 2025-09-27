Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что одним из главных глобальных вызовов по-прежнему остается угроза климата

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество столкнулось с новыми угрозами, которые должны найти свое отражение в будущей программе Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он указал на необходимость уже сейчас выявить основные глобальные риски после 2030 года и подходы к их преодолению "с учетом всех плюсов и особенно минусов" существующей программы ЦУР.

"И, конечно (сейчас мы обсуждаем это в рамках ШОС, БРИКС, с другими представителями других стран, даже не входящих в эти союзы), выработать какую-то предварительную программу, общие принципы программы, которую предложить другим странам и в рамках ООН, и отдельно от ООН, - подчеркнул Титов. - Сегодня нужно действительно использовать универсальные ценности - те, которые всем странам одинаково важны. С другой стороны - те угрозы, которые являются трансграничными. Сегодня надо говорить о том, что волнует весь мир, и что является угрозой для всего мира, а не для отдельных стран или даже групп стран".

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что одним из главных глобальных вызовов по-прежнему остается угроза климата. "Это ЦУР №13, она, конечно, должна сохраняться, но при этом должны быть изменены подходы, потому что она тоже не работает. Система финансирования сильно хромает. И главное, что эта система тоже работает в пользу развитых стран, прежде всего Европы, - обратил внимание он. - Американцы уже отказались от такого подхода, многие страны на пути к отказу, поэтому сегодня надо выработать новые подходы в борьбе с изменениями климата".

По его мнению, несмотря на сложность определения новых способов устранения климатических проблем, существует один важный подход, связанный с ликвидацией уже существующих изменений, а не с работой по предотвращению потенциальных угроз.

"Вот все боролись с надвигающимися изменениями климата, чтобы они не произошли, но они все равно происходят. Все равно растет температура у земной поверхности, все равно содержание СО2 и других парниковых газов повышается, несмотря ни на что. Поэтому сегодня, к сожалению, работы по предотвращению изменений должны замениться на работы по ликвидации, по борьбе уже с существующими изменениями. Это называется программа адаптации в ООН, когда страны должны вырабатывать такие программы, чтобы снять негативный эффект от изменения климата", - указал Титов.

Наверстать упущенное

Спецпредставитель президента РФ добавил, что подобные адаптационные программы уже были в планах, но "им значительно меньше уделялось внимания", поэтому сейчас важно исправить эту ошибку.

"Более широкая проблема - экология в целом, загрязнение окружающей среды не только СО2. Например, пластик сегодня является огромной проблемой, но никто с этим не борется. Только ставятся вопросы, прежде всего, глобальным Югом, но никто так и не выработал реальную программу, - продолжил он. - Вот сейчас очередная конференция по пластику не приняла никаких решений, практически окончилась провалом".

Одними из наиболее актуальных современных угроз для устойчивого развития, по словам Титова, выступают политические конфликты между государствами. "Они волнуют сегодня всех, они затрагивают многие страны. Должна быть предусмотрена новая система предотвращения такого рода конфликтов или реагирования на конфликт, который уже происходит, - отметил он. - Это тоже важнейшая тема, которой необходимо заниматься".

Не менее значимыми общемировыми рисками остаются вопросы пандемии и здоровья, которые невозможно игнорировать, уверен спецпредставитель президента РФ. "Потому что одна страна не может остановить вирусы, они спокойно проходят через паспортный контроль, они перетекают из одной страны [в другую], не реагируя ни на какие ограничения. Это глобальная проблема, которая будет волновать всех", - констатировал Титов.