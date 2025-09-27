27 сентября, 15:46

Лавров за три дня провел более 35 встреч на полях ГА ООН

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Возглавляющий российскую делегацию министр иностранных дел России Сергей Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел более 35 встреч. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, 27 сентября является кульминационным - совсем скоро ожидается выступление главы МИД РФ на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН и последующая пресс-конференция министра об итогах и нюансах работы на юбилейной сессии.

"Смотрим наши ролики по итогам каждого дня. Более 35 встреч и мероприятий за трое суток!" - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост соответствующими видео. 

