Порт, расположенный на Дунае на стыке границ с Украиной и Румынией, является стратегическим объектом, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Приобретение румынской госкомпанией порта Джурджулешты в Молдавии является не экономической, а военно-политической сделкой, усиливающей влияние НАТО в регионе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Эксперт отметил, что с апреля 2025 года румынская госкомпания "Администрация морских портов Констанцы" предприняла шаги по приобретению порта, а в июне правительство Молдавии одобрило сделку. "Турецкая компания Yildirim Group предлагала цену вдвое выше, но порт все же ушел румынам. Так что это вопрос не экономический, а военно-политический", - заявил Степанов.

По его словам, порт, расположенный на Дунае на стыке границ с Украиной и Румынией, является стратегическим объектом. "Джурджулешты консолидирует транзит, подчиняет логистику Молдовы интересам Бухареста и ЕС, а Румыния получает дополнительную точку контроля на границе с Украиной и Приднестровьем", - заключил эксперт.