Глава МИД РФ заявил, что в палестинском анклаве "под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа и планам по аннексии Западного берега реки Иордан нет оправдания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Россия осудила нападение боевиков [палестинского движения] ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года. Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания, - сказал Лавров. - Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан".

Лавров отметил, что фактически мир имеет "дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства". "На днях ряд западных правительств объявили о признании Государства Палестина. Причем свое намерение сделать это они анонсировали еще несколько месяцев назад. Возникает вопрос: почему ждали так долго?".

"Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего, - указал министр. - Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине".

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.