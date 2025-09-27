Лавров назвал саботажем отказ Запада от инициативы по антииранским санкциям

Глава МИД РФ отметил, что Москва считает такую политику неприемлемой

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Отказ Запада в Совете Безопасности ООН от инициативы Китая и России по антииранским санкциям разоблачил его курс на саботаж договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Вчера в Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 года по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления", - отметил министр. "Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции Запада для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, незаконными", - подчеркнул Лавров.

Ранее Совбез ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при организации Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

Возглавляющий российскую делегацию министр иностранных дел за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже провел более 35 встреч. Также запланирована пресс-конференция Лаврова об итогах и нюансах работы на юбилейной сессии.