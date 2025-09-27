Глава МИД РФ подчеркнул, что "и в Косово, и в Боснии развернута атака на жизненные интересы сербского народа, включая исконные права сербского православия"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Запад саботирует Дейтонское соглашение и ведет дело к развалу государственности Боснии и Герцеговины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Сейчас Запад взял курс и на развал государственности Боснии и Герцеговины, саботируя Дейтонское мирное соглашение", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что "и в Косово, и в Боснии развернута атака на жизненные интересы сербского народа, включая исконные права сербского православия".

Руководитель МИД РФ назвал "вопиющим примером подрыва суверенитета и грубого вмешательства во внутренние дела действия Запада на Балканах". По его словам, в этом регионе "попирается и такой уставной принцип, как необходимость для всех членов ООН выполнять решения Совета Безопасности". "Одностороннее признание независимости Косово вразрез с резолюцией 1244 по сути стало покушением на государственное устройство Сербии", - указал российский министр.

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине конфликтующие стороны согласовали 21 ноября 1995 г. на военной базе Райт-Паттерсон близ города Дейтон в США (отсюда неофициальное название документа). 14 декабря 1995 г. в Париже документ подписали президенты БиГ, Хорватии и Сербии (от Союзной Республики Югославия в составе Сербии и Черногории) Алия Изетбегович, Франьо Туджман и Слободан Милошевич. Гарантами выступили США, Россия, Великобритания, ФРГ, Франция. Документ вступил в силу сразу после подписания. 15 декабря 1995 г. он был одобрен Совбезом ООН.