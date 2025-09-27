Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в декабре будет отмечаться 65-летие принятия Генассамблеей Декларации о предоставлении независимости колониальным народам

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с трибуны ООН призвал объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом.

"В декабре прошлого года была одобрена резолюция Генассамблеи "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях". Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Сегодня Африка и весь глобальный Юг переживают новое пробуждение, добиваясь полной независимости, и ООН не должна оставаться в стороне", - уверен российский министр.

По его словам, Москва "приветствует роль Группы друзей в защиту Устава ООН в консолидации усилий по противодействию неоколониальным и иным дискриминационным практикам в отношении мирового большинства и приглашает все независимые государства войти в состав ее участников".

Лавров напомнил, что в декабре будет отмечаться 65-летие принятия Генассамблеей Декларации о предоставлении независимости колониальным народам. "Процесс деколонизации при ведущей роли Советского Союза стал прямым следствием реализации права наций на самоопределение. Народы Африки и Азии отказались жить под гнетом колонизаторов - точно так же, как после госпереворота 2014 года на Украине Крым, Донбасс и Новороссия отказались подчиниться незаконно захватившему власть киевскому неонацистскому режиму, который не только не представляет интересы их населения, но развязал против него войну", - указал руководитель МИД РФ.

Он подчеркнул, что "и в том, и в другом случае был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости и впоследствии не раз подтвержденный американскими президентами: "Правительства получают свою легитимность с согласия управляемых". "Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народов, которыми пытались управлять. Этот принцип был единогласно подтвержден в Декларации ООН 1970 года, где прямо сказано: все должны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории", - отметил Лавров.