Зарубежной прессе в ООН рассказали о неонацизме и запрете русского языка на Украине

Делегация России распространила соответствующие материалы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Делегация РФ перед пресс-конференцией главы МИД Сергея Лаврова в ООН распространила для иностранных журналистов материалы, доказывающие поддержку неонацизма на Украине, и цитатники, в которых используется риторика ненависти в отношении России, передает корреспондент ТАСС.

Розданные иностранных журналистам бумажные материалы содержат в том числе высказывания официальных лиц Украины насчет переговоров с Россией, материалы о правовом запрете русского языка Киевом, о поддержке неонацизма на Украине и примеры использования риторики ненависти Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.