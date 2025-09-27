Так Великобритания делала много столетий, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Великобритания помогает Украине во всех "пакостях" с провокациями, как делала много столетий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева под ложным флагом с целью обвинения РФ.