Москва осведомлена об этих попытках, заявил глава МИД России

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. РФ осведомлена о попытках Украины "состряпать провокации", в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"У нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева под ложным флагом с целью обвинения РФ.