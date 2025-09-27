Лавров: РФ считает юридически ничтожным решение СБ ООН по санкциям против Ирана

Глава МИД России направил соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 26 сентября отправил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу о юридической ничтожности и неисполнении решения о возвращении санкций СБ ООН против Ирана.

"Отправил письмо генеральному секретарю [ООН Антониу Гутерришу], в котором я четко изложил нашу позицию <…> о том, что решение, которое было инсценировано и инспирировано вчера, является юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению", - заявил министр на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.