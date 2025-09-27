Лавров: европейцы "висят на руках" у Трампа по теме Украины

Глава МИД РФ отметил, что президент США искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса на основе устранения его первопричин

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран буквально "висят на руках" у президента США Дональда Трампа по тематике украинского урегулирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что Трамп искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса на основе устранения его первопричин.

"Другое дело, что на него пытаются влиять, у него висят на руках эти европейцы", - обратил внимание Лавров.