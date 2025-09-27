Глава МИД РФ уточнил, что с министрами этих государств обсуждались планы, которые уже сформированы по итогам встреч на высшем уровне

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия планирует сотрудничать с Мали, Буркина-Фасо и Нигером в сфере энергетики, в том числе ядерной, гуманитарной сфере, в области военно-технического взаимодействия и по другим направлениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Что касается встречи с министрами стран альянса государств Сахеля - Мали, Буркина-Фасо и Нигер - она прошла уже во второй раз. Мы встречались в Москве, мы эту практику будем продолжать, в том числе уже в регионе. <…> Там хорошие планы совместных проектов и в сфере природных ресурсов, и энергетики, в том числе ядерной, планы гуманитарного сотрудничества и, да, конечно, военного и военно-технического взаимодействия", - сказал Лавров.

Он уточнил, что с министрами данных государств обсуждались планы, которые уже сформированы по итогам встреч на высшем уровне, а также по итогам недавней поездки в эти страны российской делегации во главе с заместителем председателя правительства при участии представителей министерств экономики, энергетики и других структур экономического блока.

"Эти страны нуждаются в помощи. Мы говорили также о необходимости наводить мосты между ними и ЭКОВАС [Экономическое сообщество стран Западной Африки]. Они соседи, им все равно надо вместе сосуществовать. Мы также в наших контактах и со странами ЭКОВАС, и с Африканским Союзом подчеркиваем необходимость обеспечить полноправное участие этой тройки в работе и Африканского союза, и соответствующих региональных интеграционных структур", - добавил Лавров.