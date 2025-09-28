Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС сообщил, что в сентябре в соцсетях распространилась информация о присутствии военных Франции в приграничном с Одесской областью регионе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, в сентябре в молдавских социальных сетях распространилась информация о присутствии французских военнослужащих в приграничном с Одесской областью регионе Чимишлия, через который проходит железная дорога до Одессы. Ранее, в феврале между Францией и Молдавией было заключено соглашение о создании постоянной военной миссии в Кишиневе.

"По данным, полученным СВР, группы французских и британских военных уже прибыли в Одессу. Соответственно, на территории Молдавии НАТО прямо сейчас формирует базы подскока, контроля логистики грузов, перемещения воинских подразделений", - заявил эксперт. Целями, с высокой степенью вероятности, являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

Как сообщалось в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведкиРФ, Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области для устрашения Приднестровья.