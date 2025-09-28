По словам Алены Аршиновой, жители Приднестровья так же относятся и к президенту Молдавии Майе Санду

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский наивно полагает, что смог кого-то запугать в Приднестровье, и жители непризнанной республики боятся его не больше, чем бешеной собаки. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС глава автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

По ее словам, жители Приднестровья так же относятся и к президенту Молдавии Майе Санду. "Заявления Зеленского лишний раз демонстрируют, что он и Майя Санду - люди одной команды, чьи работодатели не страдают разнообразием постановки задач. Оба пытаются имитировать успех, наивно полагая, что их боятся. Приднестровцы их действительно боятся, но так же, как боятся бешеной собаки или смертельного вируса, предпочитая держаться подальше", - прокомментировала Аршинова высказывания Зеленского, который накануне сообщил, что руководство и жители Приднестровья сидят тихо, потому что якобы боятся Украину и давно получили "хорошее предупреждение" лично от него.

"Приднестровье действительно получило предупреждение от Украины - в виде 45 тыс. беженцев, осевших в Приднестровье, которые получили там работу, их дети - бесплатное образование и заботу. Но Приднестровье не спекулирует на беженцах, как Евросоюз", - отметила глава АНО "Евразия". "Зеленский и Санду игнорируют интересы собственных государств, уничтожают свои народы, следуют воле коллективного Запада. Грузины поступили разумно, отослав своего экс-президента [Саломе] Зурабишвили к ее работодателям за океан", - подытожила Аршинова.